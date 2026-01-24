Federica Torzullo genitori di Carlomagno e la lettera al figlio Davide prima di impiccarsi

Federica Torzullo e i genitori di Claudio Carlomagno sono stati trovati senza vita in circostanze drammatiche. Secondo quanto appreso, i genitori avrebbero lasciato una lettera indirizzata al figlio Davide prima di compiere il gesto estremo. La notizia ha suscitato grande cordoglio e attenzione, evidenziando l’importanza di affrontare i temi del disagio e della solidarietà familiare.

(Adnkronos) – Avrebbero lasciato una lettera, a quanto apprende l'Adnkronos, i genitori di Claudio Carlomagno trovati impiccati oggi. Il figlio di Pasquale Carlomagno e Maria Messeni è reo confesso dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, uccisa nella villetta della famiglia ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. I due coniugi sono stati trovati impiccati in casa oggi a AnguillaraLa missiva, in cui avrebbero dato la spiegazione del loro gesto, sarebbe indirizzata al loro altro figlio, Davide Carlomagno. A dare l'allarme è stata la zia d Claudio Carlomagno, dopo che non riusciva a contattare la coppia.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Femminicidio di Federica Torzullo, trovati impiccati i genitori di Claudio Carlomagno: si sono tolti la vita. Trovata una lettera per l'altro figlioA Anguillara Sabazia, i genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale e Maria, sono stati trovati deceduti, impiccati nella loro abitazione.

Federica Torzullo. Anguillara sotto shock: si tolgono la vita i genitori di Claudio CarlomagnoA Anguillara Sabazia, si è verificata una tragica perdita con la morte dei genitori di Claudio Carlomagno, accusato dell’omicidio della moglie Federica Torzullo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Il papà di Federica Torzullo crolla con il carabiniere: Sono distrutto, questo è un incubo; Federica Torzullo, parlano i genitori della donna scomparsa: Si è sempre fatta sentire, mai un allontanamento. Chi ha visto, parli; Femminicidio Federica Torzullo, le bugie di Claudio Carlomagno al figlio sulla scomparsa della madre; Chi sa parli, l'appello dei genitori di Federica Torzullo. Rilievi dei Ris nella cava del marito.

Femminicidio di Federica Torzullo, trovati morti i genitori del marito Claudio CarlomagnoLa madre era assessora alla Sicurezza del Comune di Anguillara e si era dimessa dopo il ritrovamento del corpo della nuora e l'arresto del figlio ... ilsecoloxix.it

Femminicidio Federica Torzullo, trovati morti i genitori del marito e reo confessoSi stringe ulteriormente il cerchio del dolore attorno alla vicenda di Federica Torzullo, la 41enne uccisa dal marito Claudio Carlomagno ad Anguillara Sabazia lo scorso 9 gennaio. Nella tarda serata d ... msn.com

Pasquale Carlomagno e Maria Messenio trovati impiccati in casa, chi erano i genitori del killer di Federica Torzullo. Il dramma ad Anguillara - facebook.com facebook

Sono stati trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo arrestato per l'omicidio della moglie Federica Torzullo ad #Anguillara (Roma). Secondo quanto si apprende, i corpi dei due coniugi sono stati trovati nella loro abitazione. Sul posto i Carabinieri. x.com