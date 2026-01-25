Le recenti dichiarazioni di Allegri suggeriscono una certa cautela riguardo alle possibilità di intervento sul mercato a gennaio. Il fatturato e il contesto competitivo influiscono sulle scelte del Milan, che potrebbe trovare limitate le opportunità di rinforzo nel prossimo mercato. Analizzando i segnali provenienti dall’allenatore e le dinamiche del club, si può comprendere se e come il Milan possa intervenire per migliorare la rosa nel breve periodo.

Oggi è il giorno di Roma-Milan, una partita fondamentale per i rossoneri in vista di una possibile qualificazione alla prossima Champions League, visto che i giallorossi sono una diretta concorrente dei rossoneri. Ieri Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa di argomenti molto interessanti, lanciando vari segnali. Alla sua squadra ha chiarito come arrivare in Champions sia fondamentale, ma per nulla scontato. "Bisogna stare con i piedi per terra, quello è l'obiettivo principale. Per arrivarci bisogna fare molta fatica e quindi bisogna stare zitti", ha sottolineato l'allenatore rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Fatturato, mercato e Champions: i segnali di Allegri chiari, ma il Milan può investire a gennaio

Allegri dopo Cagliari-Milan: “Scudetto? Inutile parlare”. Segnali chiari a Leao e mercatoDopo la partita tra Cagliari e Milan, Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria dei rossoneri, sottolineando che parlare dello scudetto in questo momento è inutile.

Milan, le quote di Allegri: per la Champions si può persino rallentare. Ma per lo Scudetto …Massimiliano Allegri ha analizzato le possibilità del Milan in questa stagione, sottolineando che per raggiungere la qualificazione in Champions League sono sufficienti circa 28 punti, permettendo ai rossoneri di poter anche rallentare nel corso del campionato.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: La classifica dei bilanci: l’Inter supera il Milan. I top club europei sfondano quota 12 miliardi; VETTOSI: Sul mercato il Napoli può spendere 7.5 mln, vitali i play off Champions; Real, più di un miliardo di ricavi! Inter, l'exploit Champions non basta, nessuna italiana in top 10; Lazio, conti in rosso: ricavi in calo e perdita da 17 milioni, pesa l’Europa League.

Mercato auto, nel 2025 calo del fatturato e prezzo medio sceso a 28.700 euro: i datiLe prime stime sull’anno appena concluso mostrano un calo del valore medio delle vetture ma anche una flessione di fatturato e valore delle immatricolazioni, in correlazione ad un mercato italiano che ... tg24.sky.it

Alcune startup di vibe coding hanno chiuso round di finanziamenti su scala miliardaria, sostenuti da tassi di crescita del fatturato significativamente superiori alla media del mercato. https://loom.ly/BeS5lPs - facebook.com facebook

Filatura italiana, il 2025 si chiude ancora in calo. Fatturato a -4,1% e mercato sotto pressione x.com