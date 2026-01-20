Milan le quote di Allegri | per la Champions si può persino rallentare Ma per lo Scudetto …

Massimiliano Allegri ha analizzato le possibilità del Milan in questa stagione, sottolineando che per raggiungere la qualificazione in Champions League sono sufficienti circa 28 punti, permettendo ai rossoneri di poter anche rallentare nel corso del campionato. Tuttavia, l’obiettivo Scudetto richiede un impegno più costante e maggiore attenzione, considerando le sfide e la competitività della Serie A.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, al termine della partita vinta per 1-0 domenica sera a 'San Siro' contro il Lecce, abbia fissato in 74 punti la quota per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Ovvero, l'obiettivo dichiarato dal club di Via Aldo Rossi. Per essere sicuro di chiudere almeno al quarto posto del campionato, dunque, al Milan - attualmente secondo in classifica a quota 46, a - 3 dall'Inter capolista - servono almeno 28 punti in 17 giornate: un ruolino di marcia di 1,64 punti per partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, le quote di Allegri: per la Champions si può persino rallentare. Ma per lo Scudetto … Leggi anche: Il Milan di Allegri vola con le big, ma può vincere lo scudetto? I numeri dicono che… Milan, Allegri: “Ecco le quote Scudetto e Champions”. E sul ‘triello’ con Conte e Chivu …In vista della sfida tra Milan e Genoa, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha condiviso le sue valutazioni sulle quote per lo Scudetto e la Champions League. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Pronostico Como-Milan quote recupero 16ª giornata Serie A; Fiorentina-Milan pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto; Pronostici Como - AC Milan: puntare sui padroni di casa con copertura; quote Fiorentina Milan: il pronostico sui rossoneri. Verso Milan-Lecce, dal possibile ritorno di Camarda in rossonero alle migliori quote gol del match - Camarda torna al Milan dopo l'infortunio alla spalla? Le ultime sul futuro del classe 2008 e le migliori quote gol del match di San Siro ... assopoker.com Serie A, Milan-Lecce come... Inter-Lecce? Lo scenario possibile e le quote - Dopo il ko di misura contro gli uomini di Chivu, i salentini restano al Meazza per affrontare i rossoneri di Allegri ... tuttosport.com Tutte le quote di Max: per il Milan l'obiettivo è fare 74, mentre per il sogno seconda stella occhio a 3 numeri. E voi ci credete Tutti i dettagli nel 1° commento facebook Le quote di Max La mossa di Cardinale Strategia, esperienza e visione: il Milan pensa in grande #ACMilan #SempreMilan #Allegri #Cardinale #SerieA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.