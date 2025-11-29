Lutto per la morte di don Giuseppe Femminella storico parroco di Santo Stefano
È morto, nel pomeriggio di sabato 29 novembre, don Giuseppe Femminella, storico parroco di Santo Stefano.Aveva 88 anni, era nato l'8 novembre del 1937 a Cuneo ed è venuto a mancare nell’infermeria dei Padri Cappuccini della basilica della Madonna dei Sette Dolori. Era stato ordinato sacerdote il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
