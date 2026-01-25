Lunedì 26 gennaio 2026 alle ore 21:00 si affrontano Everton e Leeds United all’Hill Dickinson Stadium. Dopo la recente vittoria al Villa Park, entrambe le squadre cercano continuità. In questa analisi troverai le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, con un focus sull’equilibrio che caratterizza questa sfida di Premier League. Un appuntamento da seguire con attenzione per gli appassionati di calcio inglese.

Dopo la grande vittoria di domenica scorsa al Villa Park, l’Everton ci riproverà contro il Leeds United lunedì sera all’Hill Dickinson Stadium. Anche i Whites sono reduci da una vittoria, per la precisione in casa contro il Fulham, e per voler essere ancora più precisi diciamo che i successi sono due, consecutivi, dopo quello sul. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Everton-Leeds (lunedì 26 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Equilibrio all’Hill Dickinson Stadium

