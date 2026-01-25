Everton-Leeds lunedì 26 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Equilibrio all’Hill Dickinson Stadium

Lunedì 26 gennaio 2026 alle ore 21:00 si sfideranno Everton e Leeds United all’Hill Dickinson Stadium. Dopo la recente vittoria al Villa Park, entrambe le squadre cercano continuità. In questa pagina troverai le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per un match che si preannuncia equilibrato, nel rispetto della tradizione sportiva e dell’analisi obiettiva.

Dopo la grande vittoria di domenica scorsa al Villa Park, l'Everton ci riproverà contro il Leeds United lunedì sera all'Hill Dickinson Stadium. Anche i Whites sono reduci da una vittoria, per la precisione in casa contro il Fulham, e per voler essere ancora più precisi diciamo che i successi sono due, consecutivi.

