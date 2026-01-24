Europei il Settebello battuto in semifinale dalla Serbia | ora la Grecia per puntare al bronzo

Gli Europei di pallanuoto a Belgrado proseguono con il Settebello che, dopo la sconfitta in semifinale contro la Serbia, si prepara alla sfida per il bronzo contro la Grecia. La squadra di Coach Campagna cerca di conquistare un piazzamento importante, mantenendo alta la motivazione in vista dell’ultimo match del torneo.

Belgrado – Ci sarà la finale per il bronzo per il Settebello di Coach Campagna, agli Europei di Pallanuoto, in svolgimento a Belgrado. L’Italia ha lottato testa e cuore contro la Serbia, che si conferma bestia nera in competizione. quest’ultima ha vinto 12-7 sugli Azzurri, che hanno combattuto fino alla fine del match. Troverà la Grecia l’Italia, nella partita per il terzo posto che si giocherà domenica 25 gennaio alle ore 17. La finale per l’oro trova la stessa Serbia che incontrerà l’Ungheria. Il tabellino e le dichiarazioni– Fonte Federnuotofedernuoto.it. Serbia-Italia 17-13 Serbia: R. Filipovic, D.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Europei di Pallanuoto, Settebello super: batte la Croazia. Ora la Serbia in semifinaleGli Europei di pallanuoto vedono l’Italia del Settebello qualificarsi per la semifinale dopo una vittoria per 13-10 contro la Croazia.

Serbia troppo forte per il Settebello: Italia in finale per il bronzo agli Europei di pallanuotoLa nazionale italiana di pallanuoto affronta la semifinale degli Europei a Belgrado, incontrando i padroni di casa della Serbia, favoriti e campioni olimpici in carica.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Europei di Belgrado. Romania-Italia 6-20. Il Settebello vince il girone; Agli Europei maschili di pallanuoto ci sono un po’ di novità; L'urlo del Settebello nell'Europeo: è in semifinale. Croazia ko, ora la Serbia; Pallanuoto, Europei 2026: Settebello ko con la Serbia, resta la finalina per il bronzo con la Grecia.

Pallanuoto: esordio soft per il Settebello agli Europei, Turchia battutaInizia con un match tutt'altro che impegnativo il cammino del Settebello agli Europei 2026 di pallanuoto in quel di Belgrado. Esordio soft nel Girone D ... oasport.it

Pallanuoto, Settebello ko con la Serbia: si lotta per il bronzoIl Settebello è stato sconfitto 17?13 dalla Serbia nella semifinale degli Europei di pallanuoto a Belgrado. La nazionale italiana esce così dalla corsa all’oro e si prepara ora alla finalina per il ... it.blastingnews.com

Si ferma in semifinale il cammino dell’Italia agli Europei, ma il Settebello esce dall’Arena di Belgrado con dignità. Contro i padroni di casa della Serbia,gli azzurri cedono 17-13 al termine di una partita durissima, disputata davanti a oltre 15mila tifosi serbi. - facebook.com facebook

SETTEBELLO FORZA 4! Batte 13-10 la Croazia e vola in semifinale agli Europei di Belgrado. Del Lungo monumentale tra i pali, poker di Ferrero. Venerdì 23 gennaio alle 20:30, alla Belgrade Arena, l'Italia del ct Campagna affronta la Serbia campion x.com