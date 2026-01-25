Un modesto Settebello viene surclassato dalla Grecia nella finale europea per il bronzo
Durante gli Europei senior di pallanuoto maschile 2026 a Belgrado, l’Italia si è classificata al quarto posto, dopo aver perso la finale di consolazione contro la Grecia. La partita si è conclusa con un punteggio di 10-3, confermando la superiorità della squadra ellenica rispetto ai nostri rappresentanti. Un risultato che chiude un’edizione internazionale con soddisfazioni e rammarichi, segnando un momento di riflessione per il movimento pallanuotistico italiano.
Agli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento a Belgrado, in Serbia, l’Italia chiude al quarto posto, dopo essere stata sconfitta nella finale di consolazione dalla Grecia, che si ripete dopo il successo nella fase a gironi sugli azzurri e si impone con un netto 10-3, conquistando il bronzo. La sfida per l’oro, alle 20.30, sarà tra Serbia ed Ungheria. Nel primo quarto bastano 6? agli ellenici per indirizzare il confronto: gol di Gkiouvetsis in superiorità, di Kakaris a uomini pari, e doppietta di Argyropoulos, per il 4-0 che taglia le gambe al Settebello. Il rigore realizzato da Ferrero serve solo a sbloccare il tabellino, portando lo score sull’ 1-4. 🔗 Leggi su Oasport.it
Europei, il Settebello battuto in semifinale dalla Serbia: ora la Grecia per puntare al bronzoGli Europei di pallanuoto a Belgrado proseguono con il Settebello che, dopo la sconfitta in semifinale contro la Serbia, si prepara alla sfida per il bronzo contro la Grecia.
LIVE Italia-Grecia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: il Settebello si gioca la medaglia di bronzoBenvenuti alla diretta testuale di Italia-Grecia, partita valida per il bronzo agli Europei di pallanuoto 2026.
IL SETTEBELLO SOGNA L'IMPRESA! Dopo la splendida vittoria sulla Croazia, i ragazzi di Sandro Campagna sfidano i giganti della Serbia nella semifinale degli Europei 2026. Una sfida che sembra impossibile, ma questo gruppo ha già dimostrato di non - facebook.com facebook
