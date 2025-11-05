Tragico incidente a Camerota | muore un giovane comunità a lutto

Salernotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia a Camerota: un giovane, pare affetto da disturbo autistico, per cause da accertare, sarebbe caduto dal balcone. Il malcapitato, dunque, sarebbe stato condotto dal padre presso l’ospedale di Vallo della Lucania. Troppo gravi le ferite riportate: il suo cuore, purtroppo, ha smesso di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

