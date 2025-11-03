Lutto per Laura Pausini lo zio Ettore muore in un incidente in bicicletta

Una tragedia improvvisa, quella che ha colpito la famiglia Pausini. È morto  Ettore, zio di  Laura Pausini, travolto mentre era in sella alla sua bicicletta alle porte di Bologna. L’auto che l’ha investito non si è fermata a prestare soccorso, fuggendo subito dopo l’impatto. Aveva 78 anni. Secondo le prime ricostruzioni, Ettore – originario di  Solarolo, proprio come lei – stava rientrando da uno dei suoi consueti giri domenicali in bici. Una passione coltivata da anni, che condivideva spesso con amici e conoscenti. L’incidente sarebbe avvenuto lungo una strada periferica già segnalata in passato come  tratto pericoloso, teatro – purtroppo – di numerosi episodi analoghi. 🔗 Leggi su Dilei.it

