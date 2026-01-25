Esplode una bombola del gas | muore un uomo di 70 anni

Nella giornata del 25 gennaio, agli Altipiani di Arcinazzo, tra le province di Roma e Frosinone, si è verificata un’esplosione causata da una bombola del gas, che ha portato alla morte di un uomo di 70 anni. L’incidente ha suscitato attenzione nella zona, mentre le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

La deflagrazione ha distrutto l'appartamento in una palazzina situata nel cuore del centro abitato di Altipiani di Arcinazzo Tragedia nella giornata di oggi, 25 gennaio, agli Altipiani di Arcinazzo, a cavallo delle province di Roma e Frosinone. Un uomo di 70 anni, amministratore di condominio, ha perso la vita per la deflagrazione provocata dalla saturazione dell'ambiente da gas fuoriuscito da una bombola gpl. L'esplosione ha distrutto l'appartamento in una palazzina del centro abitato. La deflagrazione è stata di estrema violenza, tanto da far sbalzare il corpo della vittima in strada.

