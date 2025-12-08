Esplode una bombola di gas Fiamme e crolli in un magazzino
Un’esplosione, ieri mattina attorno alle sette, ha coinvolto un piccolo magazzino adiacente a una delle tante aziende della zona Sipro a San Giovanni di Ostellato. Fortunatamente non ci sono stati feriti, poiché nessuno si trova vicino al punto della deflagrazione. Sul posto sono arrivate immediatamente le squadre dei vigili del fuoco di Codigoro con l’ausilio dei colleghi di Comacchio che hanno domato l’incendio scaturito dall’esplosione di una bombola situata all’interno del locale. I pompieri, una decina con quattro automezzi, hanno usato schiumogeni e acqua per avere ragione delle fiamme. Il rogo è scoppiato in un locale largo alcuni metri ed alto quasi quattro, che a seguito dell’esplosione ha visto il collasso di alcune pareti e lo scoperchiamento del tetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Roma, bombola di gas esplode sulla Prenestina: auto in fiamme, alta colonna di fumo
Esplode bombola gpl a Roma, grande paura ma nessun ferito
Roma, esplode bombola GPL in via Palmiro Togliatti: nessun ferito
Grave il marito. Il rogo forse innescato da una stufetta. Bombola di gas esplode invece nel Casertano, ricoverato 75enne - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, esplode in casa la bombola del gas: gravissimo un 53enne. Evacuata la palazzina - Napoli, 17 settembre 2023 – Esplode in casa la bombola del gas, un uomo di 53 anni è rimasto gravemente ustionato. Lo riporta quotidiano.net
Torviscosa: esplode bombola di gpl, un ustionato in palazzina Ater - Il ferito è stato portato in ospedale a Udine: non è in gravi condizioni. Secondo rainews.it
Curti, paura in un appartamento: bombola in fiamme sul balcone, ustionato un 75enne - Paura poco dopo mezzogiorno in via Arenara dove un incendio divampato da una bombola a gas ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Da ilgiornalelocale.it