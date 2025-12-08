esplode una bombola di gas fiamme e crolli in un magazzino

Un’esplosione, ieri mattina attorno alle sette, ha coinvolto un piccolo magazzino adiacente a una delle tante aziende della zona Sipro a San Giovanni di Ostellato. Fortunatamente non ci sono stati feriti, poiché nessuno si trova vicino al punto della deflagrazione. Sul posto sono arrivate immediatamente le squadre dei vigili del fuoco di Codigoro con l’ausilio dei colleghi di Comacchio che hanno domato l’incendio scaturito dall’esplosione di una bombola situata all’interno del locale. I pompieri, una decina con quattro automezzi, hanno usato schiumogeni e acqua per avere ragione delle fiamme. Il rogo è scoppiato in un locale largo alcuni metri ed alto quasi quattro, che a seguito dell’esplosione ha visto il collasso di alcune pareti e lo scoperchiamento del tetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

