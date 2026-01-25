Esplode appartamento per una fuga di gas morto un 71enne | il corpo scaraventato in strada

Un'esplosione causata da una fuga di gas ha danneggiato un appartamento agli Altipiani di Arcinazzo, provocando la morte di un uomo di 71 anni. L'incidente, attribuibile a un tubo logorato, ha causato il crollo di parte dell'edificio e il corpo dell'uomo è stato scaraventato in strada. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle circostanze dell'incidente.

Un'esplosione ha distrutto un'abitazione agli Altipiani di Arcinazzo: un uomo di 71 anni è morto. Probabile fuga di gas causata da un tubo logorato.

