Germania palazzina esplode per fuga di gas | morto marito moglie e il figlio di 6 anni ad Albstadt

Un’esplosione causata da una possibile fuga di gas ha provocato il crollo di una palazzina ad Albstadt, in Germania, causando la morte di un uomo, una donna e un bambino di sei anni, tutti membri di una famiglia siciliana. L’incidente ha portato alla devastazione dell’edificio e alla perdita di tre vite. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’esplosione.

