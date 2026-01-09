Germania palazzina esplode per fuga di gas | morto marito moglie e il figlio di 6 anni ad Albstadt
Un’esplosione causata da una possibile fuga di gas ha provocato il crollo di una palazzina ad Albstadt, in Germania, causando la morte di un uomo, una donna e un bambino di sei anni, tutti membri di una famiglia siciliana. L’incidente ha portato alla devastazione dell’edificio e alla perdita di tre vite. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’esplosione.
Una famiglia siciliana è morta ad Albstadt, in Germania, nel crollo della propria abitazione dopo un’esplosione causata da una probabile fuga di gas. Le vittime sono Francesco Liparoto, la moglie Nancy Giarraca e il figlio di sei anni, originari di Castellammare del Golfo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
