AGI - Un' esplosione avvenuta nella notte appena trascorsa ha provocato la morte di un uomo di 71 anni nella sua abitazione di via Garibaldi a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. Il boato è stato avvertito intorno alle 4.30 dai residenti della zona: subito dopo, le fiamme hanno avvolto l'appartamento situato al primo piano. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, ma quando i soccorritori sono riusciti a entrare nell'abitazione per l'uomo purtroppo non c'era più nulla da fare. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e avviato le verifiche sulla stabilità della struttura, estendendo i controlli anche agli edifici circostanti, composti da condomini e terratetti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Esplode una palazzina nel Fiorentino, morto un 71enne