Escursionisti in difficoltà sul Monte Viglio Salvati dal Soccorso Alpino

Escursionisti in difficoltà sul Monte Viglio sono stati soccorsi oggi dal Soccorso Alpino del Lazio. Tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sono intervenuti nella provincia di Frosinone per garantire l'assistenza e mettere in sicurezza i malcapitati. L'operazione ha richiesto l'impegno e la professionalità dei soccorritori per garantire la tutela dei presenti.

Tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio sono stati impegnati nella giornata di oggi in un intervento di soccorso nel territorio della provincia di Frosinone. Sul Monte Viglio, nel territorio del comune di Filettino, due gruppi di escursionisti, rispettivamente di tre. Frosinonetoday.it Escursionisti in difficoltà sul Monte Viglio: salvati dai soccorsi - La neve al suolo e l'attrezzatura non idonea alle condizioni ambientali ha messo in pericolo un gruppo di persone ... ciociariaoggi.it

