Erosione costiera la regione Calabria accelera sull’aggiornamento del Master plan

La regione Calabria ha avviato rapidamente aggiornamenti al Master Plan per affrontare l’erosione costiera causata dall’ultima mareggiata. L’obiettivo è pianificare interventi efficaci e sostenibili per tutelare il patrimonio costiero e ridurre i rischi futuri, in un’ottica di tutela ambientale e sicurezza delle comunità locali.

"La regione Calabria si è immediatamente attivata per fronteggiare le conseguenze della recente mareggiata eccezionale che ha colpito le coste calabresi. L'obiettivo è potenziare e rendere più incisive le azioni di contrasto all'erosione costiera, attraverso una pianificazione condivisa con gli

