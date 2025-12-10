L' erosione costiera spazza via la pista ciclabile MareAmico | Adesso tocca alla strada
L'erosione costiera continua a minacciare le infrastrutture lungo la riviera, con la pista ciclabile che è stata nuovamente danneggiata. MareAmico denuncia la situazione e sottolinea l'urgenza di interventi per difendere la strada e le aree circostanti, già colpite da eventi simili in passato.
Che fosse stata, di nuovo, aggredita s'era già visto - come riportato da AgrigentoNotizie - lo scorso 23 novembre. Nelle ultime ore, la pista ciclabile di viale Delle Dune, a San Leone, è stata letteralmente spazzata via. A documentarlo, un video dell'associazione ambientalista MareAmico. San. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Erosione costiera a Torre dell’Orso, previsti interventi da tre milioni di euro
Erosione costiera, zero domande. Disposta una proroga: i tempi
Erosione costiera, il ministero assegna fondi anche per San Leone: ecco quanto e per cosa
Da Caserta al Cilento la costa arretra ogni anno. L’erosione costiera è una minaccia silenziosa che colpisce spiagge, habitat e turismo. Serve un Piano Regionale di Difesa Costiera basato sul ripristino naturale, non solo muraglioni. Vai su Facebook
Erosione costiera. Via ai lavori in contrada Puccino, a Rodia - Al via i lavori urgenti di difesa costiera in contrada Puccino, a Rodia, a protezione delle infrastrutture e della rete fognaria. Secondo msn.com
Spaccio di droga nel Casertano, la base attiva 24 ore al giorno anteprima24.it
“Non si vedono più oranghi, non sappiamo se sono scappati o se sono morti a causa delle frane e delle ... ilfattoquotidiano.it
Ucraina, Mosca: “Promessa elezioni di Zelensky è come spettacolo di marionette” – La diretta lapresse.it
Intervista ad Annalisa: la laurea in fisica, l’asteroide, le (mini) parolacce. “Canto la libertà e la vita ... ilrestodelcarlino.it
Merv, la recensione: serve un cane per far funzionare una coppia? movieplayer.it
Quanto costa oggi l’energia elettrica? quifinanza.it