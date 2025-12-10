L' erosione costiera spazza via la pista ciclabile MareAmico | Adesso tocca alla strada

L'erosione costiera continua a minacciare le infrastrutture lungo la riviera, con la pista ciclabile che è stata nuovamente danneggiata. MareAmico denuncia la situazione e sottolinea l'urgenza di interventi per difendere la strada e le aree circostanti, già colpite da eventi simili in passato.

Che fosse stata, di nuovo, aggredita s'era già visto - come riportato da AgrigentoNotizie - lo scorso 23 novembre. Nelle ultime ore, la pista ciclabile di viale Delle Dune, a San Leone, è stata letteralmente spazzata via. A documentarlo, un video dell'associazione ambientalista MareAmico. San. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Erosione costiera a Torre dell’Orso, previsti interventi da tre milioni di euro

Erosione costiera, zero domande. Disposta una proroga: i tempi

Erosione costiera, il ministero assegna fondi anche per San Leone: ecco quanto e per cosa

Da Caserta al Cilento la costa arretra ogni anno. L’erosione costiera è una minaccia silenziosa che colpisce spiagge, habitat e turismo. Serve un Piano Regionale di Difesa Costiera basato sul ripristino naturale, non solo muraglioni. Vai su Facebook

Erosione costiera. Via ai lavori in contrada Puccino, a Rodia - Al via i lavori urgenti di difesa costiera in contrada Puccino, a Rodia, a protezione delle infrastrutture e della rete fognaria. Secondo msn.com