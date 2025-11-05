Equitazione | Italia nella League of Nations di salto ostacoli anche nel 2026
L’Italia del salto ostacoli farà parte della League of Nations di salto ostacoli, la “Division” per team nazionali più importante al mondo della specialità, anche nel 2026. A ufficializzarlo è stata Federazione Equestre Internazionale. Una piacevole conferma per il movimento equestre azzurro che grazie ai suoi binomi, con cavalieri e amazzoni, potrà continuare nel solco di quanto fatto nel 2025 andando a sfidare le compagini più forti del mondo nelle varie tappe che proporrà il calendario. Oltre alla selezione tricolore, che ora si è installata all’8° posto del ranking planetario, nei vari concorsi saranno presenti: la Gran Bretagna campione in carica, e poi Stati Uniti, Belgio, Irlanda, Germania, Francia, Paesi Bassi e Svizzera, a cui aggiungere il Brasile che torna al massimo livello scalzando una nazione dal peso storico clamoroso come la Svezia. 🔗 Leggi su Oasport.it
