L’Italia del salto ostacoli farà parte della League of Nations di salto ostacoli, la “Division” per team nazionali più importante al mondo della specialità, anche nel 2026. A ufficializzarlo è stata Federazione Equestre Internazionale. Una piacevole conferma per il movimento equestre azzurro che grazie ai suoi binomi, con cavalieri e amazzoni, potrà continuare nel solco di quanto fatto nel 2025 andando a sfidare le compagini più forti del mondo nelle varie tappe che proporrà il calendario. Oltre alla selezione tricolore, che ora si è installata all’8° posto del ranking planetario, nei vari concorsi saranno presenti: la Gran Bretagna campione in carica, e poi Stati Uniti, Belgio, Irlanda, Germania, Francia, Paesi Bassi e Svizzera, a cui aggiungere il Brasile che torna al massimo livello scalzando una nazione dal peso storico clamoroso come la Svezia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Equitazione: Italia nella League of Nations di salto ostacoli anche nel 2026