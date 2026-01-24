Enrico Montesano a Maschio Selvaggio | Con Proietti nessuna rivalità e su Zalone | Bravo ma non ho visto i film

Enrico Montesano ha partecipato a Maschio Selvaggio, affrontando temi come il rapporto con Gigi Proietti, sottolineando l'assenza di rivalità tra loro. Ha anche commentato la carriera di Zalone, riconoscendone il talento ma ammettendo di non aver ancora visto i suoi film. Le sue parole offrono uno sguardo sincero e rispettoso sul panorama teatrale e cinematografico italiano.

‘’Da una parte aiuta il tempo che passa, perché sublima certe cose, smussa certe asperità, ma da un’altra parte tu dici ‘La vecchiaia è bella, peccato che duri poco’”. Successivamente, ha fatto anche una precisazione riguardo ad alcune narrazioni sul suo rapporto con Gigi Proietti, spesso definito da alcuni ‘conflittuale’. Montesano a tal proposito ha detto: “Questa è una leggenda metropolitana”, ha chiarito. E ha aggiunto: “Se vi fa piacere abbiamo litigato, ma non è vero, non abbiamo litigato mai”. Al contempo ha invece parlato di “una sana rivalità, ma per far vincere la squadra”, ricordando l’energia creativa di un’epoca in cui il talento circolava e si misurava dentro un gioco collettivo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Montesano a Benevento: “Di Checco Zalone non mi importa nulla. Parliamo dei film, non degli incassi”Durante il suo spettacolo “Ottanta voglia di stare con voi” a Benevento, Enrico Montesano ha affrontato diversi temi, tra cui l’attualità cinematografica.

