Montesano a Benevento | Di Checco Zalone non mi importa nulla Parliamo dei film non degli incassi

Durante il suo spettacolo “Ottanta voglia di stare con voi” a Benevento, Enrico Montesano ha affrontato diversi temi, tra cui l’attualità cinematografica. Rispondendo a una domanda su Checco Zalone, l’attore ha sottolineato che non gli interessa il successo commerciale, ma preferisce concentrarsi sui contenuti dei film, evitando giudizi su incassi e numeri. Un approccio sobrio e diretto, che evidenzia l’importanza della qualità artistica nel cinema.

A Benevento per lo spettacolo "Ottanta voglia di stare con voi", Enrico Montesano non si sottrae alle domande sull'attualità cinematografica e liquida senza mezzi termini il "fenomeno" Checco Zalone. L'attore rivendica il diritto alla distanza dai successi di massa e sposta il dibattito dagli incassi al valore dei film. Una presa di posizione netta, che diventa anche una difesa alle pellicole lontane dalle cifre record del botteghino. "Non fatemi parlare di questo fenomeno. Posso dirlo con sincerità? A me di Checco Zalone non me ne frega niente, nel senso che sono affari suoi.

