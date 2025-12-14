Enrica Bonaccorti e il tumore | La chemio non ha funzionato granché Non ho tante speranze ma non mollo

Enrica Bonaccorti condivide la sua esperienza dopo la diagnosi di tumore al pancreas, parlando delle sfide affrontate e delle difficoltà nelle terapie. Nel corso dell'intervista a Verissimo, la conduttrice riflette sulla situazione attuale e sulla forza di non arrendersi, offrendo un racconto intimo e sincero sul suo percorso di cura.

Enrica Bonaccorti racconta il suo percorso di cure a Verissimo dopo la diagnosi di tumore al pancreas. Poi la rivelazione a SIlvia Toffanin: "Sto facendo un bilancio della mia vita, sto scrivendo tutto". Fanpage.it Enrica Bonaccorti e il tumore: “La chemio non ha funzionato granché. Non ho tante speranze, ma non mollo” - Enrica Bonaccorti racconta il suo percorso di cure a Verissimo dopo la diagnosi di tumore al pancreas. fanpage.it

Enrica Bonaccorti e la malattia: "Non ho tantissime speranze". La figlia: "Vinciamo" - "Il prossimo step è importantissimo, tra meno di un mese saprò cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato nelle cure" ... msn.com

#Verissimo: Romina Power, Umberto Tozzi, Lino Banfi ed Enrica Bonaccorti tra gli ospiti Da Temptation Island i novelli sposi Gabriela e Giuseppe. Ecco le anticipazioni e gli ospiti del weekend - facebook.com facebook

Verissimo - Enrica Bonaccorti e la sua lotta contro il tumore al pancreas