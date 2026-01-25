Efficientamento energetico | in arrivo circa 322mila euro per 2 scuole di San Severino

Il Comune di Mercato San Severino riceverà circa 322mila euro per interventi di efficientamento energetico in due scuole, Spiano e Costa. I lavori prevedono l’installazione di nuovi infissi, pompe di calore e pannelli fotovoltaici, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza degli edifici e ridurre i consumi energetici. Questa iniziativa contribuisce alla promozione di un ambiente scolastico più sostenibile e a un risparmio energetico a lungo termine.

Mercato San Severino, ultimato l'efficientamento energetico alla scuola di PandolaA Mercato San Severino sono stati completati i lavori di efficientamento energetico presso la scuola di Pandola, migliorando l'efficienza e il comfort dell'edificio. Cervia, interventi di manutenzione nelle scuole: 200mila euro per l'efficientamento energeticoLa giunta comunale di Cervia ha approvato interventi di manutenzione straordinaria nelle scuole primarie Enrico Fermi di Pisignano e Giovanni Pascoli, con un investimento di 200mila euro destinati all'efficientamento energetico.

