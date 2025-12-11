Cervia interventi di manutenzione nelle scuole | 200mila euro per l’efficientamento energetico

La giunta comunale di Cervia ha approvato interventi di manutenzione straordinaria nelle scuole primarie Enrico Fermi di Pisignano e Giovanni Pascoli, con un investimento di 200mila euro destinati all’efficientamento energetico. Questi lavori mirano a migliorare le condizioni delle strutture e a promuovere un ambiente scolastico più sostenibile e sicuro.

La giunta comunale ha approvato una nuova serie di opere di manutenzione straordinaria che interesseranno due scuole primarie, la scuola Enrico Fermi di Pisignano e la scuola Giovanni Pascoli di Cervia. I lavori straordinari che ammontano a 200 mila euro riguarderanno due interventi in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

“Un passo nuovo per la città. Lavori in corso” è la rubrica settimanale sui social del Comune di Cervia. Pillole e foto per condividere le informazioni sui progressi delle opere pubbliche in città. Grandi opere ma anche piccoli interventi per rendere Cervia - facebook.com Vai su Facebook

Scuole al freddo, il Comune di Cervia convoca la ditta del riscaldamento: “Interventi immediati” - Negli ultimi giorni in diversi edifici pubblici di Cervia – in particolare scuole e sedi di quartiere – sono emersi problemi legati al sistema di ... Da ravennanotizie.it

Cervia, scuola di Tagliata al freddo, interviene il Comune: “Grazie per la pazienza dimostrata in questi giorni” - Scuola di Tagliata al freddo, interviene il Comune. Scrive corriereromagna.it