Mercato San Severino ultimato l' efficientamento energetico alla scuola di Pandola
A Mercato San Severino sono stati completati i lavori di efficientamento energetico presso la scuola di Pandola, migliorando l’efficienza e il comfort dell’edificio. L’intervento si inserisce in un progetto di riqualificazione volto a ridurre i consumi e promuovere pratiche sostenibili nel settore scolastico.
Sono terminati gli interventi di riqualificazione energetica presso l'istituto scolastico di Pandola, a Mercato San Severino. L'operazione, resa possibile da uno stanziamento ministeriale, ha l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale dell'edificio pubblico e di ottimizzarne i consumi attraverso.
