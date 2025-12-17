Mercato San Severino ultimato l' efficientamento energetico alla scuola di Pandola

A Mercato San Severino sono stati completati i lavori di efficientamento energetico presso la scuola di Pandola, migliorando l’efficienza e il comfort dell’edificio. L’intervento si inserisce in un progetto di riqualificazione volto a ridurre i consumi e promuovere pratiche sostenibili nel settore scolastico.

