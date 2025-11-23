Comuni lacuali 400mila euro dalla Regione | fondi anche per Marta e Capodimonte
Fondi dalla Regione per i comuni lacuali del Lazio. In totale 400mila euro che serviranno per migliorare l’attrattiva turistica e in generale valorizzare il territorio. La Pisana, su proposta dell'assessore al demanio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, ha stanziato le risorse per cinque. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
