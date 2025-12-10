Nuovo parcheggio pubblico in via Buitoni a Sansepolcro | ecco 400mila euro dalla Regione

Arezzonotizie.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione ha destinato 400mila euro per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in via Buitoni a Sansepolcro. Quattro interventi mirano a potenziare o restaurare infrastrutture di piccole dimensioni, fondamentali per migliorare la vivibilità delle comunità locali e sostenere lo sviluppo territoriale.

Quattro provvedimenti per il potenziamento o il restauro di infrastrutture piccole ma essenziali per la vita delle comunità locali. A finanziarli, con un totale di circa 5 milioni di euro, la Giunta regionale toscana che nella sua ultima seduta, su proposta dell’assessore regionale a. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

