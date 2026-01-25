Eccellenza Il Montegranaro è un avversario tosto Oggi servirà il miglior Trodica

Per affrontare il Montegranaro sarà necessario mettere in campo il massimo impegno. La squadra avversaria si distingue per una difesa solida e un attacco potente, caratteristiche che rendono la partita impegnativa. È importante superare le prestazioni già fornite e dimostrare compattezza e determinazione, poiché il valore del Montegranaro non si riflette pienamente nella posizione in classifica. Solo così si potrà ottenere un risultato positivo.

"Dovremo mettere sul piatto qualcosa di più di quanto espresso a Fermo perché il Montegranaro si difende bene, è una squadra spigolosa, un attacco forte e la classifica non ne rispecchia il valore". Roberto Buratti parla del match interno dopo la gara disputata a Fermo dove le motivazioni erano ai massimi livelli. "Dovremo essere più determinati – aggiunge – di quanto fatto vedere nella partita esterna contro la capolista Fermana terminata in parità. Dobbiamo sapere che da qui alla fine dovrà essere un crescendo perché stiamo inseguendo la capolista, c'è il K Sport con i nostri stessi punti e sotto non mollano.

