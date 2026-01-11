Eccellenza Il Trodica ingaggia Cosignani e Salvemini oggi la Jesina in casa

Il Trodica annuncia l’ingaggio di Andrea Cosignani e Exauce Salvemini, entrambi nuovi acquisti per la gara contro la Jesina. Cosignani, terzino sinistro, e Salvemini, attaccante, sono stati presentati alla vigilia della partita. Tuttavia, quest’ultimo non sarà disponibile in campo a causa di motivi burocratici. La squadra si prepara con nuovi elementi per affrontare la sfida casalinga.

Il terzino sinistro Andrea Cosignani e l'attaccante Exauce Salvemini, quest'ultimo oggi non sarà disponibile per motivi burocratici, sono i due volti nuovi annunciati dal Trodica alla vigilia della gara contro la Jesina. In settimana la società si era assicurata anche Pitronaci e Monaco. Ma adesso c'è da pensare al campo dopo la sosta, e la ripresa propone un avversario da affrontare con la massima attenzione. "Dobbiamo ricominciare da dove abbiamo finito – osserva l'allenatore Roberto Buratti – prima della sosta, voglio rivedere quell'atteggiamento mostrato a Fermignano". È un Trodica che non nasconde le ambizioni.

