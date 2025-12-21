Non doveva vincere lei Ballando con le stelle shock le voci su Andrea Delogu Una vergogna

La finale di Ballando con le stelle si è conclusa con un risultato inatteso, suscitando sorpresa tra il pubblico e discussioni sui social. La coppia vincitrice non era quella considerata favorita, ma quella che ha rappresentato una vera e propria “storia” dell’edizione. Le voci su Andrea Delogu e le sue dichiarazioni hanno contribuito a intensificare il dibattito, alimentando ulteriormente le polemiche e le riflessioni sulla trasparenza del programma. Non doveva vincere lei.

La finale di Ballando con le stelle si è chiusa con un verdetto che ha spiazzato mezzo pubblico e incendiato i social: a vincere non è stata la coppia data per favorita, ma quella che in molti definiscono “la storia” di questa edizione. E da lì è partita la bufera: “ Non doveva vincere lei ”, “Scandalo”, “Finale truffa”. Un epilogo che ha trasformato un semplice talent di ballo in un caso di costume, dove il confine tra tecnica e racconto personale si è fatto sottilissimo. E dove la domanda, alla fine, non è più soltanto chi balla meglio, ma chi riesce a farsi amare di più. Un’edizione nata da boom e finita tra polemiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Non doveva vincere lei”. Ballando con le stelle shock, le voci su Andrea Delogu. “Una vergogna” Leggi anche: “Non doveva vincere lei”. Ballando con le stelle, Andrea Delogu prima: accuse choc. “Una vergogna” Leggi anche: “Vi dico una cosa su di lei”. Ballando con le stelle, la confessione di Nikita Perotti su Andrea Delogu La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Francesca Fialdini deve vincere Ballando con le Stelle 2025, secondo i lettori di Today; Ballando con le Stelle, pagelle: Andrea Delogu (10) trionfo meritato, Fialdini brilla (9), D'Urso ostinata (5); Chi deve vincere Ballando con le Stelle 2025? Il sondaggio di Today; Ballando con le Stelle: la DIRETTA della finalissima di sabato 20 dicembre. Andrea Delogu ha vinto Ballando con le Stelle 2025: la classifica - favorita ma, nel corso delle puntate, complice il feeling col suo ballerino Nikita Perotti, Andrea Delogu ha conquistato i giudici. tg24.sky.it

Ballando con le Stelle 2025: chi ha vinto la finale e la classifica completa - Il nome della coppia vincitrice, la classifica finale e cosa è successo nell’ultima puntata. urbanpost.it

Ballando con le stelle, le pagelle della finale: Martina Colombari troppo emozionata (8-), l'exploit di Rosa Chemical (9.5). Vince Andrea Delogu, D'Urso solo terza - La finale di Ballando con le Stelle si è aperta con uno spareggio al cardiopalma e si è chiusa con l'ultima decisiva gara per la conquista del titolo. msn.com

