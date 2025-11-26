Risultati Champions League vincono sia la Juve che il Napoli | il resoconto sui match di martedì sera

Internews24.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Giuseppe Colicchia , ecco come sono andati. Si chiude con un bilancio estremamente positivo per il calcio italiano la prima parte del quinto turno della League Phase di Champions League. Le due rappresentanti della Serie A scese in campo oggi, Napoli e Juventus, hanno entrambe portato a casa l’intera posta in palio, lanciando un segnale forte alle rivali e mettendo pressione alle altre connazionali che giocheranno domani. Ora l’attesa si sposta tutta sulla sfida dell’Inter contro l’Atletico Madrid e sull’impegno dell’Atalanta contro l’Eintracht Francoforte. 🔗 Leggi su Internews24.com

risultati champions league vincono sia la juve che il napoli il resoconto sui match di marted236 sera

© Internews24.com - Risultati Champions League, vincono sia la Juve che il Napoli: il resoconto sui match di martedì sera

News recenti che potrebbero piacerti

risultati champions league vinconoVincono Napoli e Juventus, KO City e Barcellona: i risultati della serata di Champions - Prima vittoria in Champions League per la Juventus che supera 3- msn.com scrive

risultati champions league vinconoChampions League, Bodo Glimt-Juventus 2-3 e Napoli-Qarabag 2-0. VIDEO HIGHLIGHTS - Quinta giornata del girone unico della massima competizione europea. Come scrive tg24.sky.it

risultati champions league vinconoChampions League, i risultati al 45': City sotto in casa, Chelsea avanti a Barcellona - 00 e valide per la quinta giornata della fase campionato: la Juventus è. Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Risultati Champions League Vincono