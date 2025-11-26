Risultati Champions League vincono sia la Juve che il Napoli | il resoconto sui match di martedì sera

di Giuseppe Colicchia , ecco come sono andati. Si chiude con un bilancio estremamente positivo per il calcio italiano la prima parte del quinto turno della League Phase di Champions League. Le due rappresentanti della Serie A scese in campo oggi, Napoli e Juventus, hanno entrambe portato a casa l’intera posta in palio, lanciando un segnale forte alle rivali e mettendo pressione alle altre connazionali che giocheranno domani. Ora l’attesa si sposta tutta sulla sfida dell’Inter contro l’Atletico Madrid e sull’impegno dell’Atalanta contro l’Eintracht Francoforte. 🔗 Leggi su Internews24.com

