Il Napoli di Conte è allergico alla Champions League e ora rischia

Non è ancora il momento di disperarsi, ma il cammino in Champions League del Napoli si sta maledettamente complicando e per indirizzarlo verso la qualificazione almeno ai play-off serve un deciso cambio di passo. I tedeschi dell’Eintracht Francoforte, squadra che attraversa un periodo pessimo in Bundesliga, hanno strappato senza troppa fatica un pari al Maradona che complica la vita ad Antonio Conte. A metà percorso della prima fase, il bilancio europeo dei partenopei è deficitario: una sola vittoria, quella ottenuta contro lo Sporting Lisbona, il pari con l’Eintracht Francoforte e le sconfitte maturate a Manchester e contro il PSV Eindhoven. 🔗 Leggi su Panorama.it

