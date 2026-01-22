Dzeko Schalke 04 è fatta | firma e numero di maglia Battuto il Paris FC

Edin Dzeko ha completato il trasferimento allo Schalke 04, firmando il contratto e scegliendo il numero di maglia. L’attaccante bosniaco si congeda dalla Fiorentina e dalla Serie A, dopo aver battuto il Paris FC nelle ultime trattative. La sua esperienza internazionale si arricchisce con questa nuova avventura nel campionato tedesco.

I movimenti in uscita. Richardson vicino al Copenaghen. Edin Dzeko andrà allo Schalke 04Si delineano i movimenti in uscita della Fiorentina, con Richardson vicino al Copenaghen e Edin Dzeko pronto a trasferirsi allo Schalke 04.

Paris Saint Germain-Paris FC (domenica 04 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Argomenti discussi: Dzeko a un passo dall'addio alla Forentina, accordo trovato con Schalke 04 e Paris FC; Fiorentina, ore decisive per la cessione di Dzeko; Fiorentina, lo Schalke 04 può chiudere per Edin Dzeko: le ultime; Dzeko atterrato a Düsseldorf: a breve visite e firma con lo Schalke 04.

Edin Dzeko torna a casa nella sua Germania: dal titolo col Wolfsburg allo Schalke 04Il Cigno di Sarajevo. Quale soprannome migliore per provare a descrivere la classe e l’eleganza di Edin Dzeko in 39 anni di carriera. Già, perché il bosniaco anno dopo anno ci ha abituati a gol meravi ... gianlucadimarzio.com

Fiorentina, è fatta per Dzeko allo Schalke 04: nelle prossime ore la partenza per la GermaniaIl centravanti bosniaco saluta nuovamente il campionato italiano e scarta l'opzione Paris FC Dopo appena 6 mesi dal suo approdo, la Fiorentina si appresta a salutare Edin Dzeko. Come riferisce Sky Spo ... calciomercato.com

Dzeko è arrivato in Germania per iniziare la sua nuova avventura con lo Schalke 04 #transfernews #schalke04 #dzeko #calciomercato x.com

Dzeko pronto a lasciare la Fiorentina, pronto il ritorno in Germania Dopo appena 6 mesi dal suo approdo, la Fiorentina si appresta a salutare Edin Dzeko. Come riferisce @skysport , l’attaccante bosniaco ha deciso di preferire la proposta dello Schalke 04 - facebook.com facebook