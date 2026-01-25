Dugenta assegnato un finanziamento per la nuova isola ecologica | i ringraziamenti

L’Amministrazione Comunale di Dugenta esprime gratitudine per l’assegnazione di un finanziamento di 591.000 euro destinato alla realizzazione della nuova isola ecologica. Questo importante risultato rappresenta un passo avanti nell’impegno del Comune per migliorare la gestione dei rifiuti e promuovere pratiche sostenibili, contribuendo al benessere della comunità e alla tutela dell’ambiente locale.

Tempo di lettura: 2 minuti L’Amministrazione Comunale esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto, un traguardo che vede l’assegnazione di un finanziamento di € 591.700,00 per la realizzazione della nuova Isola Ecologica. Questo importante obiettivo, raggiunto grazie allo stanziamento dei fondi FSC 2021-2027 approvati dall’ Ente d’Ambito (ATO) di Benevento, rappresenta la sintesi perfetta tra una visione politica lungimirante e una gestione tecnica d’eccellenza, costantemente finalizzata al benessere della comunità guidata dal Sindaco, Dott. Clemente Di Cerbo. L’Amministrazione ha sempre creduto fermamente nella necessità di dotare Dugenta di un Centro Comunale di Raccolta moderno ed efficiente, considerandolo un pilastro fondamentale per la tutela del decoro urbano e il potenziamento della raccolta differenziata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

