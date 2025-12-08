Raccolta differenziata aperta la nuova isola ecologica in piazza Bonomo
È aperta e funzionante in piazza Bonomo, nel quartiere San Cristoforo, la seconda isola ecologica intelligente realizzata nell’ambito del progetto di potenziamento della raccolta differenziata avviato dall’amministrazione comunale. La nuova struttura amplia le possibilità di conferire rifiuti e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
