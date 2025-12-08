ABBONATI A DAYITALIANEWS È operativa in Piazza Bonomo, nel quartiere San Cristoforo, la seconda isola ecologica intelligente realizzata nell’ambito del progetto di potenziamento della raccolta differenziata avviato dall’amministrazione Trantino, dopo l’attivazione del sito di Piazza dei Vicere. La nuova struttura amplia le possibilità di conferimento per i cittadini e rappresenta un ulteriore passo avanti nel miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti urbani a Catania. L’intervento rientra nel programma finanziato dal Ministero per la Transizione Ecologica con fondi PNRR, dedicato alla modernizzazione e alla meccanizzazione della rete di raccolta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Nuova isola ecologica intelligente a San Cristoforo per migliorare la raccolta differenziata