Ritrovati due escursionisti dispersi sul Monte Falterona | intervento congiunto dei soccorsi

Nel pomeriggio, i Vigili del Fuoco di Arezzo sono stati chiamati a intervenire sul Monte Falterona in seguito alla scomparsa di due escursionisti. L’intervento congiunto delle squadre di soccorso ha avuto l’obiettivo di rintracciare e mettere in sicurezza le persone disperse, garantendo un intervento tempestivo e accurato. La situazione resta sotto monitoraggio mentre proseguono le operazioni di ricerca.

Nel pomeriggio i Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti per la ricerca di due escursionisti dispersi sul Monte Falterona. A seguito dell’allarme è stato attivato il piano prefettizio per la ricerca delle persone disperse, con il coinvolgimento del Soccorso Sanitario, dei Carabinieri e del Soccorso Alpino. I Vigili del Fuoco hanno raggiunto l’area con una squadra proveniente dai distaccamenti di Pratovecchio e Bibbiena. È stato inoltre richiesto l’intervento dell’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, che però non ha potuto operare a causa della fitta nebbia presente in zona. Successivamente la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Arezzo è riuscita a mettersi in contatto telefonico con i due dispersi, ottenendo indicazioni utili per individuare la loro posizione. 🔗 Leggi su Lortica.it

