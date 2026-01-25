Douglas Luiz Chelsea non si placano le voci | il brasiliano può cambiare aria in questi ultimi giorni di mercato Tutti gli aggiornamenti

Le recenti indiscrezioni di mercato riguardano Douglas Luiz, centrocampista brasiliano attualmente al Chelsea. Le voci di un possibile trasferimento si intensificano negli ultimi giorni di mercato, con il club di Nottingham che sembra allontanarsi da un acquisto definitivo. Ecco gli aggiornamenti più recenti sulle trattative e le possibili destinazioni del giocatore.

Douglas Luiz Chelsea, voci insistenti sui Blues. Il club di Nottingham si allontana dall’acquisto definitivo: pista calda per il finale. La Juventus monitora con estrema attenzione le evoluzioni provenienti dall’Inghilterra, consapevole che il futuro di uno dei suoi asset più importanti è appeso a un filo in queste battute finali di calciomercato. Il caso spinoso riguarda Douglas Luiz, la cui avventura in prestito al Nottingham Forest si è trasformata in un vero e proprio vicolo cieco tecnico e gestionale. Secondo l’analisi puntuale fornita oggi dal Corriere dello Sport, la permanenza del centrocampista brasiliano è fortemente in discussione in ottica futura: il club inglese, deluso dal rendimento offerto finora, pare sempre meno intenzionato a riscattarlo dalla Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

