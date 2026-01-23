Douglas Luiz Chelsea si può fare | ora anche la Juve valuta un nuovo prestito del brasiliano Cosa sta succedendo

La Juventus valuta un possibile nuovo prestito di Douglas Luiz dal Chelsea, in cerca di rinforzi a centrocampo. Dopo un periodo con poco spazio al Nottingham Forest, il brasiliano potrebbe tornare in Serie A. La situazione del giocatore e le trattative tra i club sono in evoluzione, mentre la Juve monitora attentamente le opzioni per rafforzare la rosa.

Douglas Luiz Chelsea, il brasiliano via dal Nottingham Forest? poco spazio e riscatto lontano. Il club vuole evitare la svalutazione del cartellino. La Juventus è costretta a riaprire con urgenza un dossier di mercato che sperava di aver archiviato, almeno temporaneamente, durante la scorsa estate. La situazione di Douglas Luiz in Premier League sta diventando un vero e proprio caso gestionale che preoccupa non poco la dirigenza della Continassa. Il centrocampista brasiliano, partito con l’obiettivo di rilanciarsi e trovare quella continuità smarrita, sta vivendo un momento decisamente negativo al Nottingham Forest: il minutaggio concesso finora è scarsissimo, le panchine sono diventate una consuetudine e l’impatto sul campionato inglese è stato pressoché nullo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Argomenti discussi: The Athletic - Il Chelsea valuta il prestito di Douglas Luiz: il centrocampista di proprietà della Juventus potrebbe lasciare il Nottingham Forest a gennaio; The Athletic - Juventus, Douglas Luiz può cambiare ancora squadra: si fa sotto il Chelsea; ? Non solo Chelsea: anche l’Aston Villa è interessato a Douglas Luiz! E la Juventus…; Tutto il mercato in Diretta.

Contatti tra la Juventus e il Chelsea per Douglas Luiz: ecco i termini su cui si basa la trattativaFabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato dell'interesse del Chelsea per Douglas Luiz: Sempre sulla Juventus il nome di Douglas Luiz in uscita nuovamente, in questo ... tuttojuve.com

Romano: Primo contatto Chelsea-Juve per Douglas Luiz, gli inglesi puntano al prestito seccoProseguono le indiscrezioni sul futuro di Douglas Luiz, con nuove conferme sull’interesse manifestato dal Chelsea nei confronti del centrocampista brasiliano. Il club londinese sta ... tuttojuve.com

