Douglas Luiz Chelsea e non solo | un altro club europeo sta tentando il brasiliano che può lasciare subito il Nottingham Forest Ultime

Douglas Luiz Chelsea e non solo | un altro club europeo sta tentando il brasiliano che può lasciare subito il Nottingham Forest

Il centrocampista brasiliano Douglas Luiz, attualmente al Nottingham Forest, è al centro di diverse trattative di mercato. Oltre al Chelsea, anche altri club europei, come l’Ajax, hanno mostrato interesse, valutando un possibile prestito. La situazione del giocatore si definisce in un contesto di mercato dinamico, con vari club che monitorano la sua disponibilità per rinforzare le rispettive rose.

Douglas Luiz Chelsea e non solo, anche l’Ajax in pressing: il centrocampista è ai margini del Nottingham e cerca il prestito. Sirene anche dal Brasile. La  Juventus  monitora con estrema attenzione le evoluzioni di mercato provenienti dalla Premier League, dove un proprio tesserato sta vivendo una fase di stallo professionale decisamente preoccupante. L’avventura inglese di  Douglas Luiz  con la maglia del Nottingham Forest sembra essere giunta anticipatamente al capolinea. Secondo quanto riportato con dovizia di particolari dalla  Gazzetta dello Sport, il  centrocampista brasiliano  è finito ormai stabilmente  ai margini del Nottingham, scivolando indietro nelle gerarchie tecniche e tattiche del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Douglas Luiz Nottingham Forest ai titoli di coda, il brasiliano vuole più spazio: Chelsea e non solo, ecco chi l’ha contattatoDouglas Luiz, centrocampista brasiliano attualmente al Nottingham Forest, cerca maggiori opportunità di gioco.

