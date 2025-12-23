Tropical tra amarezza e rabbia | Negato un rigore clamoroso

"Non c'è stato dato un rigore clamoroso su Pacchioni. E' anche difficile commentare questa partita". Le parole amare sono quelle di Massimo Scardovi. Il tecnico del Tropical Coriano riguarda il film della partita contro la Pro Palazzolo, quella che ha condannato i suoi all'ottava sconfitta nelle ultime nove gare. "Ma contro squadre di livello, importanti, non si possono commettere certi errori – dice l'allenatore dei romagnoli ripensando a quelli commessi dai suoi – Troppe ingenuità e da questo punto di vista siamo recidivi. Nel secondo tempo i ragazzi sono stati bravi a rimettere subito in carreggiata la partita.

