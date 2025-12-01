Rigore negato La rabbia di Maurizi e Manciola | Assurdo era netto
Una sconfitta che fa male, ancor più di quella pesante subita a Teramo. Se però la settimana scorsa Maurizi aveva riconosciuto la manifesta superiorità degli avversari, stavolta il rammarico è evidente: "Sono molto arrabbiato per il risultato e per le decisioni arbitrali, perché eravamo riusciti a rimettere in piedi una partita che sembrava stregata. Forse ci siamo disuniti troppo per l’infortunio di Gelonese, su cui non potremo contare per un po’, cadendo anche nelle loro provocazioni: sono molto dispiaciuto per come è finita, mi assumo tutte le responsabilità". Dopo il pareggio di Kouko, il tecnico pregustava il colpaccio e glissa sulle decisioni arbitrali: "Pensavo di poter ribaltare il risultato, ma il fallo da rigore su Kouko era netto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
