Dopo Musetti-Sonego va in scena Sinner-Darderi | ma quanti sono stati i derby azzurri negli Slam?

Dopo l’incontro tra Musetti e Sonego, è il turno di Sinner e Darderi. Negli ultimi anni, i derby tra italiani negli Slam sono aumentati, contribuendo a rafforzare la presenza del nostro tennis sui palcoscenici internazionali. In Australia, sono previste almeno due sfide tra azzurri, testimonianza di un movimento crescente e di un interesse condiviso per il tennis nel nostro Paese.

Compagni in Coppa Davis, rivali durante il resto della stagione. Sinner-Darderi sarà solo l'ultima sfida di una lunga serie tra azzurri, con l'altoatesino che gioca per mantenere il suo record perfetto contro i connazionali (17-0 in totale, 5-0 negli Slam). L'esplosione del tennis nostrano degli ultimi anni ha portato a un aumento esponenziale del numero di derby tra italiani nei tornei dello Slam. A partire dal 2017, infatti, si sono già giocate ben 19 partite, con una media di più di due all'anno. Il primo dei derby azzurri, però, si è disputato nel 1929, quasi 100 anni fa.

