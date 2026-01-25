Dopo un periodo di pausa, i Planet Funk tornano a condividere la loro musica, unendosi nel ricordo di Sergio e Gigi. Con oltre venticinque anni di esperienze, continuano a percorrere la linea Napoli-Firenze-Milano, mantenendo il loro stile distintivo. La loro ripresa segna un nuovo capitolo nel panorama musicale italiano, con l’obiettivo di riprendersi i propri spazi e continuare a raccontare storie attraverso le note.

Da venticinque anni o giù di lì l’alta velocità dei Planet Funk viaggia sulla linea Napoli-Firenze-Milano. La stessa lungo cui è nato il nuovo album “ Bloom ”, presentato da Alex Neri & Co. qualche giorno fa per riprendere il cammino dopo il terremoto artistico-emotivo che ne ha squassato le esistenze con la scomparsa nel 2018 di Sergio Della Monica e, la primavera scorsa, di Domenico “Gigi” Canu. Nella “fioritura” evocata dal titolo del disco, il primo da quindici anni a questa parte, sta proprio l’accettazione di questo passato difficile unita all’aspirazione di riprendere completamente la propria storia tra le dita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Dopo il lungo silenzio, i Planet Funk: "Noi, riuniti nel nome di Sergio e Gigi. Vogliamo riprenderci i nostri mondi"

Planet Funk: "In Italia non abbiamo mai avuto il giusto riconoscimento. L'elettronica? Non è solo quella di David Guetta"Planet Funk si distingue come uno dei gruppi italiani più internazionali, grazie alla loro apertura musicale e alla capacità di andare oltre i confini nazionali.

