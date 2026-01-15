Planet Funk la tracklist dell’album Blooom annunciato il tour europeo
Sarà disponibile da domani, Blooom, il nuovo album di inediti dei Planet Funk, collettivo che porterà il progetto dal vivo con un tour europeo. Sarà disponibile da domani, venerdì 16 gennaio, Blooom, il nuovo album di inediti dei Planet Funk, collettivo che da oltre 25 anni è tra i nomi più rappresentativi della scena dance ed elettronica italiana nel mondo. L’album sarà pubblicato su etichetta Wisemama e distribuito in digitale da The Orchard e in cd e vinile da Self Distribuzione. Bloom arriva al termine di un anno intenso, creativo e ricco di musica che ha visto Alex Neri (DJ, tastiere, sintetizzatori), Marco Baroni (tastiere, pianoforte, programmazione), Dan Black (voce e chitarra) e Alex Uhlmann (voce e chitarra) impegnati tra studio, collaborazioni e live in Italia e all’estero. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Leggi anche: I Planet Funk annunciano l’album Blooom, da ora in pre-order
Leggi anche: Planet Funk: il 16 gennaio esce il nuovo album “Bloom”
BLOOM il ritorno discografico dei PLANET FUNK cd/lp 16 gennaio in prenotazione da Ritmi Urbani facebook
Il ritorno di Ultimo, bene Guè, tornano i Planet Funk, ottimi Mobrici e Tutti Fenomeni – Le nostre recensioni della settimana x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.