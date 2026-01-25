Domenica In Iva Zanicchi sconvolge tutti | come si presenta in studio

Domenica In ha ospitato Iva Zanicchi, che si è presentata in studio domenica 25 gennaio. La cantante, visibilmente stanca, ha partecipato all’evento senza apparire al massimo delle energie. La sua presenza ha suscitato attenzione tra i telespettatori, offrendo uno spaccato di una figura nota del panorama musicale italiano.

Iva Zanicchi tra gli ospiti di Domenica In. La cantante si è presentata nello studio di Rai 1, in onda domenica 25 gennaio, non in formissima. Lei stessa ha confidato a Mara Venier di non stare molto bene. Nulla di grave, solo malanni di stagione. Nonostante la figlia le abbia consigliato di non cantare, l'artista ha deciso di affidarsi a una pastiglia datale dall'amico Maurizio Vandelli e intonare lo stesso i suoi successi. "Devo dire grazie a Maurizio Vandelli, che conosco da una vita, ero un pochino afona, mi ha dato una pastiglia che, devo dire, funziona. Sono diventata afona completamente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Domenica In, insulti vergognosi a Iva Zanicchi: "Starnazza"

