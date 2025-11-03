Iva Zanicchi a terra paura in studio a Belve | intervengono i soccorsi
Nonostante il celebre avvertimento della conduttrice Francesca Fagnani, " Occhio al binario ", che è ormai un marchio di fabbrica all'ingresso degli ospiti nello studio di Belve, durante la registrazione della seconda puntata della nuova stagione si è verificato l'incidente che tutti temevano. La protagonista involontaria è stata Iva Zanicchi, la celebre cantante italiana. L'artista, 85 anni, è inciampata proprio sul binario che consente alla telecamera su carrello di muoversi tra la padrona di casa e i suoi intervistati. La lista degli ospiti e la caduta inaspettata. Iva Zanicchi è stata annunciata come ospite di punta per la puntata di martedì 4 novembre, insieme ad Adriano Pappalardo e Irene Pivetti.
