Domenica In | gli ospiti della puntata del 25 gennaio

Il 25 gennaio, dalle 14 alle 17.10, torna su Rai 1 “Domenica In”, condotto da Mara Venier. La puntata, trasmessa dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, vedrà la partecipazione di ospiti vari, accompagnata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Uno spazio di intrattenimento e aggiornamenti, pensato per un pubblico ampio e diversificato.

A meno di un mese dall'inizio della 76esima edizione del Festival di Sanremo, la puntata proporrà un viaggio nella storia della kermesse con alcuni grandi protagonisti che si esibiranno nei brani che hanno segnato le loro carriere: Iva Zanicchi, Bobby Solo, Maurizio Vandelli, i Dik Dik, Mal, Pierdavide Carone. Spazio poi alla cultura con la scrittrice e antiquaria milanese Roberta Tagliavini, che racconterà il suo libro autobiografico "La mercante di Brera", svelando la nascita della sua passione per l'arte.

