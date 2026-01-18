Domenica In gli ospiti della puntata del 18 gennaio da Bobby Solo a Serena Autieri

Domenica In, in onda il 18 gennaio su Rai 1, propone un pomeriggio dedicato a musica, attualità e intrattenimento. Con Mara Venier alla guida, la puntata ospita artisti come Bobby Solo e Serena Autieri, offrendo uno sguardo sulle novità di Sanremo e sui temi del momento. Un incontro tra spettacolo e narrazione, pensato per accompagnare il pubblico con equilibrio e sobrietà.

Oggi, domenica 18 gennaio, dalle 14.00 alle 17.10 su Rai 1, torna l'appuntamento con Domenica In. Il programma va in onda in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, con la conduzione di Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. La 18ª puntata sarà dedicata soprattutto alla musica e al Festival di Sanremo, con numerosi artisti che nel tempo hanno lasciato un segno nella storia della manifestazione. Il pomeriggio si aprirà con le esibizioni di Bobby Solo, Maurizio Vandelli, I Cugini di Campagna e Wilma Goich, pronti a riportare sul palco di Domenica In i brani che li hanno resi celebri.

Oggi su Rai 1, torna Domenica In con la sua diciottesima puntata dell'edizione 2026, la cinquantesima della storia del programma. Trasmessa dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, la puntata offre approfondimenti, interviste e ospiti vari. Un appuntamento domenicale dedicato a intrattenere e informare il pubblico, mantenendo la tradizione di un programma televisivo apprezzato nel corso degli anni.

