Un dodicenne è stato vittima di un episodio di molestia sull’autobus. Nonostante il timore, il ragazzo è riuscito a liberarsi dall’aggressore e a scendere alla fermata successiva. La polizia ha prontamente intervenuto, e l’uomo è stato arrestato. L’episodio solleva questioni sulla sicurezza dei minori nei mezzi pubblici e sull’importanza di segnalare immediatamente situazioni di molestia.

Il ragazzino, seppur terrorizzato, è riuscito in qualche modo a liberarsi dalla presa del molestatore e a scendere dall’autobus. Poi il dodicenne ha chiamato il 112 per segnalare di essere palpeggiato da un altro passeggero, innescando così l’intervento dei carabinieri del Radiomobile. L’uomo, un cinquantottenne di origine egiziana, è stato rintracciato poco dopo dai militari e arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Il raid è avvenuto venerdì sera: stando a quanto risulta, il nordafricano ha provato a scappare, ma è stato subito bloccato dagli investigatori dell’Arma e portato in carcere a San Vittore d’intesa con il pm di turno, in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dodicenne palpeggiato sull’autobus, aggressore in cella

